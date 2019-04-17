Новый седан Cadillac CT5 представлен официально

Новинка от Cadillac дебютировала в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке, который сегодня начал свою работу.

Новый седан Cadillac CT5, как ожидается, появится на российском рынке, но пока о сроках выхода говорить рано. Автомобиль с выходом на рынок поборется за покупателей таких автомобилей как Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series.

Его длина составляет 4924 мм, а ширина и высота – 1883 и 1452 мм. Расстояние между осями будет 2947 мм. Модель выполнили в фирменной стилистике компании, а в списке оборудования будет предложена мультимедийная система с десятидюймовым экраном, система дистанционного запуска двигателя, а также сидения с подогревом, регулировкой в 18 направлениях и массажем.

Помимо этого седан предложат с полуавтоматической системой управления Super Cruise. Моторная гамма будет представлена двухлитровым турбированным двигателем мощностью 240 лошадиных сил.

Показатель крутящего момента равен 350 Нм, а передавать его на заднюю ось или все колеса будет десятискоростной автомат. Еще в Cadillac CT5 предусмотрено четыре режима езды, среди которых Tour, Sport, Snow/Ice и My Mode.