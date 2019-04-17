Lincoln презентовал в Нью-Йорке новый кроссовер Corsair

На автосалоне в Нью-Йорке американская компания представила свой новый премиальный кроссовер.

На открывшемся мотор-шоу Lincoln показала концепт под названием Corsair. В дальнейшем эта модель на рынке сменит автомобиль MKC.

Стоит отметить, что Lincoln постепенно отказывается от своего обозначения «МК». Так, кроссовер MKX получил название Nautilus, а теперь очередь дошла до MKC.

В основе нового Corsair лежит переднеприводная платформа C2, которая еще используется на четвертом поколение Ford Focus.

Моторы у «паркетника» будут доступны 2,0 и 2,3-литровые. Их мощность составляет 250 и 280 л.с. соответственно.

В дальнейшем появится и гибридная версия, но о ней пока ничего не сообщают.



Внешность представленного Corsair похожа на старшие Aviator и Navigator. В салоне кроссовера на центральной консоли расположен 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а сам салон машины обшит натуральной кожей, есть еще вставки из натурального дерева, а кресла Corsair оснащены функцией массажа.

На рынке Lincoln Corsair будет конкурировать с Volvo XC60, Lexus NX, BMW X3 и Cadillac XT4.