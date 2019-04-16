Как и ожидалось, новинка от бренда Lexus по сути оказалась роскошной версией автомобиля Toyota Alphard.



Представлен первый роскошный минивэн Lexus LM был в рамках Шанхайского автосалона, который начал свою работу 16 апреля.

Lexus LM оказался первым в истории марки минивэном, который будет предлагаться в первую очередь на китайском рынке и в некоторых странах Юго-Восточной Азии.

О планах вывода новинки на другие рынка в компании не заявляли. Итак, Lexus LM представляет собой перелицованную версию Toyota Alphard, только в роскошном исполнении.

В отличие от оригинальной модели, LM имеет большую решетку радиатора, выполненную в фирменном стиле Lexus, оптику в стиле флагманских ES и LS, измененную заднюю часть, а также множество хромированных элементов.

В салоне предлагается компоновка как в лимузинах, где водитель и пассажиры будут отделены перегородкой. Для пассажиров предусмотрено четыре сидения, тогда как в дальнейшем будет создана аи семиместная версия минивэна.

Моторная гамма будет представлена 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 300 л.с. Еще для автомобиля предусмотрена гибридная силовая установка, с 2,5-литровым ДВС и электромотором. Суммарная отдача составит 200 л.с. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.