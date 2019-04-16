Техника DAF: весь спектр предложений для сектора грузоперевозок

В сфере отечественных грузоперевозок надежная техника DAF неизменно пользуется высоким спросом. Транспортные организации ценят ее за высокий эксплуатационный ресурс и отличную ремонтопригодность. Дополнительным преимуществом становятся выгодные расценки на все грузовые модели DAF, предлагаемые ее официальным дилером – компанией Terra Truck.

Грузоперевозки с DAF – модельный ассортимент и его особенности

Каталог официального дилера включает как новые автомобили DAF, так и модели с пробегом. Модели б/у эксплуатировались по качественным европейским трассам, и после тщательной диагностики и технического обслуживания становятся оптимальным решением для грузоперевозчиков. В целом ассортимент известного бренда включает следующие разновидности транспорта:

грузовики;

тягачи;

шасси.

Грузовые автомобили DAF представлены в каталоге тремя сериями – XF, LF и CF. Каждая из модификаций имеет свои отличительные черты, но всех их объединяет общий параметр – высокая эксплуатационная надежность. За счет этого техника DAF в Санкт-Петербурге из каталога дилера https://terratruck.ru/ является лучшим решением для организации любого типа грузоперевозок на дальние расстояния.

В организации оперативной доставки тяжеловесных и крупногабаритных грузов лучше всего себя зарекомендовали тягачи ДАФ. Максимальную выгоду транспортным компаниям они обеспечивают при эксплуатации в сочетании с фирменными полуприцепами бренда.

Шасси DAF широкое распространение получили за счет своей универсальности. Их габариты и мощность позволяют надстраивать любые виды оборудования – бетоносмесители, мусоровозные установки, краны-манипуляторы и т. д. Это существенно расширяет возможности использования техники не только в секторе грузоперевозок, но и в сельском, коммунальном хозяйстве.

Конкурентные преимущества техники ДАФ для покупателей

Грузовая техника ДАФ – выгодная инвестиция для каждой транспортной компании. Приобретенная в рамках имеющегося бюджета техника будет годами исправно служить, требуя минимальных затрат на обслуживание и ремонт. Широкий модельный ассортимент дает возможность использовать для организации грузоперевозок любого класса и типа. Транспортная линейка DAF адаптирована для эксплуатации в условиях российского климата, все ее силовые агрегаты рассчитаны на интенсивный формат работы в течение всего срока службы.