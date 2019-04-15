Маленький Gelandewagen: Mercedes-Benz GLB показали в Шанхае

Немецкая компания рассекретила свой новый компактный кроссовер, который в Сети окрестили «маленьким Gelandewagen», в связи с наличием в дизайне угловатых форм.



Впрочем, Mercedes-Benz GLB, показанный в Шанхае, не очень похож на «Гелик». На мотор-шоу был продемонстрирован прототип кроссовера, который в серию планируют запустит в следующем году. Товарная версия этой новинки будет представлена осенью на автосалоне во Франкфурте.

В модельной линейке Mercedes-Benz GLB расположится между GLA и GLC, а его конкурентом называют Audi Q3 и BMW X1.

Среди особенностей автомобиля стоит отметить наличие адаптивным амортизаторов, пневматической подвески, колесных дисков размером 17 дюймов, хромированных элементов и дополнительной защиты кузова.

Несмотря на то, что Mercedes-Benz GLB имеет компактные габариты, он получит не только пяти-, но и семиместный салон, в котором, к слову будут использовать дорогие материалы отделки и новую мультимедийную систему, которая впервые была представлена на новом A-Class.

Что касается моторной гаммы, то она будет представлена двухлитровым 224-сильным двигателем. Показатель крутящего момента составит 350 Нм, а в качестве трансмиссии будет выступать восьмискоростной робот.