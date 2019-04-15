«Автотор» запустил производство новой Kia Cerato по полному циклу

В России стартовала сборка Kia Cerato третьего поколения. Эту машину начали собирать на заводе «Автотор» в Калининграде в режиме полного цикла.

Первые экземпляры Cerato, собранные на «Автоторе» по полному циклу, появятся в дилерских центрах в апреле.

Корейская модель будет предлагаться с 1,6-литровым 128-сильным мотором, а также двухлитровым 150-сильным ДВС.



Для младшего двигателя доступна шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Для 2,0-литрового предлагается только автоматическая коробка.



Базовая версия Kia Cerato оценивается от 1 134 900 рублей, а самая дорогая комплектация имеет ценник 1 444 900 рублей. На «Автоторе» по полному циклу сейчас собирают Sorento, Cerato Classic (предыдущее поколение) и новый Cerato.