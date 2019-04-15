Чешская компания сегодня распространила в сети пару тизеров, на которых показала, как выглядит ее новый кроссовер Vision GT.
Skoda на первых тизерах показала новый кроссовер Vision GT
15.04.2019 09:57
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Последней представленной новинкой компании стал электрокар Vision iV, а теперь к дебюту готовится концепт нового кроссовера, который станет продолжением первого.
О дате презентации новинки не сообщается, но есть предположение, что ее дебют будет проходить осенью на автосалоне во Франкфурте.
Skoda Vision GT также будет носить статус концепта и он призван продемонстрировать, как будет развиваться дизайн кроссоверов марки в будущем.
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