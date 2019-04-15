Последний Chevrolet Corvette C7 продадут на аукционе 28 июня

Новая генерация автомобиля будет представлена в первом месяце лета, а после этого события компания намерена организовать продажу последнего сошедшего с конвейера автомобиля Chevrolet Corvette C7 текущего поколения. Автомобиль будет продан на аукционе Barrett-Jackson 28 июня.

Последний экземпляр спорткара будет выполнен в черном цвете и оснащен 6,2-литровым двигатель с 8 цилиндрами. Его мощность составит 659 л.с. при 881 Нм крутящего момента.

Corvette Z06 будет ускоряться до первой сотни менее чем за три секунды. Вырученные с продажи средства намерена на править в Фонд Стивена Силлера.

Последний занимается помощью военным с ограниченными возможностями и семьям погибших военных при исполнении служебных обязанностей.