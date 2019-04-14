«Мечта тракториста»: LADA 4х4 превратили в маленький трактор

Внедорожник LADA 4х4 нередко становится основной для разных проектов умельцев. В сети распространили фотографии, на которых показали мини трактор, выполненный из ВАЗ-2121.

Такая машина уже получила немало положительных отзывов, а еще в Сети внедорожник прозвали «мечтой тракториста».

В автомобиле имеются большие внедорожные колеса, расширенные колесные арки, увеличенный дорожный просвет, а также в задней части имеется рама.

Какой двигатель установлен во внедорожнике неизвестно, но похоже, такой трактор выезжает на дороги, так как на кузове имеются регистрационные знаки, правда неизвестно остались ли они предыдущей модели или были получены после переделки.

Хотя если присмотреться, то можно сказать, что такая модификация внедорожника не зарегистрирована, так как у машины отсутствуют фары.