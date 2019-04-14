Компания Volkswagen выпустила спецверсию внедорожника Atlas

В США представили внедорожную версию кроссовера Volkswagen Atlas для любителей путешествовать. Машина пока носит статус концепта, а для ее разработки привлекли дизайнера Алекса Эрлома.

Концепт под названием Volkswagen Atlas Basecamp получил внедорожные покрышки, пневматическую подвеску и окраску кузова Platinum Gray с оранжевыми акцентами.



Также внедорожник оснастили экспедиционным багажником, светодиодным блоком освещения и креплениями для велосипедов.

Основан концепт на базе модификации SEL Premium. Мотор для новинки оставили стандартный, а это 3.6-литровый агрегат мощностью 279 л.с..

Трансмиссия в Atlas Basecamp восьмиступенчатая с системой полного привода 4Motion. К внедорожнику еще предложили трейлер HIVE EX и в нем уже есть кровать, холодильник, резервуар для воды, раковина и баллон с пропаном для газовой кухонной плиты.

