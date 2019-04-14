В США представили внедорожную версию кроссовера Volkswagen Atlas для любителей путешествовать. Машина пока носит статус концепта, а для ее разработки привлекли дизайнера Алекса Эрлома.
Компания Volkswagen выпустила спецверсию внедорожника Atlas
14.04.2019 14:23
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Концепт под названием Volkswagen Atlas Basecamp получил внедорожные покрышки, пневматическую подвеску и окраску кузова Platinum Gray с оранжевыми акцентами.
Также внедорожник оснастили экспедиционным багажником, светодиодным блоком освещения и креплениями для велосипедов.
Основан концепт на базе модификации SEL Premium. Мотор для новинки оставили стандартный, а это 3.6-литровый агрегат мощностью 279 л.с..
Трансмиссия в Atlas Basecamp восьмиступенчатая с системой полного привода 4Motion. К внедорожнику еще предложили трейлер HIVE EX и в нем уже есть кровать, холодильник, резервуар для воды, раковина и баллон с пропаном для газовой кухонной плиты.
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