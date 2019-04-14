Кроссовер новой генерации замечали на тестировании, но прототип нес на себе камуфляжную пленку.
Mercedes-Benz GL нового поколения показали рендерах в Сети
14.04.2019 13:04
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Однако независимые дизайнеры решили исправить ситуацию и показать, как будет выглядеть третье по счету поколение модели.
Так, Mercedes-Benz GL нового поколения показали рендерах в Сети, подготовленных порталом «Колеса.ру».
По предварительным данным, автомобиль может быть представлен уже в этом месяце на автосалоне в Нью-Йорке.
Немецкий автомобиль новой генерации будет предложен в семиместной версии с увеличенной на 60 мм колесной базой.
Салон будет просторным, а все сидения в нем получат электропривод. Помимо этого, в кроссовере будет активная подвеска и ряд современных систем безопасности и помощи водителю.
Что касается моторной гаммы, то она будет представлена теми же силовыми установками, что и у компактного GLE.
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