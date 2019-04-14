В Instagram канале f design tlt опубликовали фотографии Lada 4×4 Pickup с правым рулем.

Эту машину сфотографировали в Тольятти на территории компании F-DESIGN, которая будет заниматься установкой дополнительного оборудования.

Продемонстрированная версия пикапа является экспортной и в ней сразу установлена более эргономичная передняя панель Comfort. Салон у пикапа четырёхместный.

Lada 4×4 Pickup с правым рулем будут экспортироваться в страны с левосторонним движением, предположительно в страны Африки и Азии.

О том что российский автопроизводитель намерен выпускать праворульную Lada 4х4 сообщалось еще в 2017 году, но первые подтверждения этой информации появились только сейчас.