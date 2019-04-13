Awain выпустила ключ для Phantom за 500 000 евро

Компания Awain создала серию ключей для автомобилей, которые стоят дороже чем сами машины, а причиной тому становится наличие в них драгоценных металлов и камней.

Основателем Awain является автожурналист Джалмари Маттила, которому никогда не нравились ключи для спортивных и премиальных автомобилей.

Маттила всегда считал, что обычные пластиковые ключи для изящных и дорогих автомобилей смотрятся очень не кстати.

Компанию Awain основатель создавал при поддержке часового мастера Йоакима Джокела и дизайнера Лееви Марккули.

Теперь Awain выпускает ключи, в которых могут использоваться ценные породы дерева, золото, платина, драгоценные камни и высококачественная кожа. Все ключи создаются вручную.



Самые доступные из них украшены 354 брильянтами, а более дорогая серия получила уже 1250 бриллиантов.

Такие ключи стоят 49 и 89 тысяч евро соответственно. Самые дорогие ключи в коллекции обойдутся в 500 тысяч евро.