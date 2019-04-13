Назван ТОП-10 самых популярных марок кроссоверов на рынке России

Самые востребованные марки кроссоверов и внедорожников были названы по результатам продаж таких автомобилей за март.

Так, в прошлом месяце больше всех реализовала своих кроссоверов марка Hyundai, которая и является лидером среди других производителей с результатом 8 019 ед, что соответствует показателям прошлого года.

Компания Renault стала второй с положительной динамикой 6,*% и объёмом продаж 6 059 реализованных кроссоверов.

В тройке лидеров располагается Nissan, которая в марте передала клиентам 5 005 своих кроссоверов, что немного меньше, чем годом ранее.

LADA и Toyota расположились в пятерке с результатами – 5151 и 4511 ед. Обе марки продемонстрировали отрицательную динамику на 3,5 и 12,6% соответственно. В ТОП-10 оказались следующие бренды:

KIA (4665 ед., +11,5%),

Volkswagen (3756 ед., +12%),

Mitsubishi (3436 ед., +11,4%),

Chevrolet (2145 ед., -15,2%),

Mazda (1765 ед., -12%).