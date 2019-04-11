Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4

Toyota возвращает на домашний рынок кроссовер RAV4, который долгое время не продавался в Японии.

Пятое поколение Toyota RAV4 для Японии внешне ничем не отличается от глобальной версии, однако отличия есть в моторной гаме и дополнительных системах.

«Паркетник» будет доступен только с вариатором Direct Shift-CVT, причем передний привод получит только базовая версия кроссовера, тогда как все остальные будут предлагаться с полным приводом.

Так, под капотом Toyota RAV4 будет устанавливаться 2,0-литровый 171-сильный ДВС или гибридная силовая установка, основанная на 2,5-литровом атмосферном агрегате.

Этот вариант в переднеприводном исполнении выдаст 218 л.с. В полноприводной версии E-Four с дополнительным электромотором на задней оси отдача гибрида составит 222 л.с.

Во всех комплектация японского кроссовера будет присутствовать комплекс Toyota Safety Sense и ряд технологий, которые созданы только для Японии.

Так, модуль DCM обеспечит круглосуточный доступ к консьерж-сервису. Также в DCM есть сервисы Help Net и D-Call Net, где первый оператору сообщит о срабатывании подушек безопасности, а второй автоматически определяет повреждения машины и в случае надобности вызывает к месту ДТП вертолет.

Пятое поколение RAV4 на российском рынке должно появится до конца года.