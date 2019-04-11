Электрический седан Infiniti рассекречен до премьеры

Менее недели осталось до официальной премьеры нового электрического седана от Infiniti.

Первые тизеры новинки компания публиковала в прошлом месяце, тогда же стало известно, что показ концепта с названием Qs Inspiration будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу 16 апреля.

Однако еще до открытия мотор-шоу в распоряжении китайских зарубежных изданий оказались официальные изображения новинки.

Таким образом, электрический седан Infiniti раскрыли до премьеры и теперь его дизайн не является секретом.

Судя по изображениям, седан будет иметь стилистику другого концепта — QX Inspiration. Последний показали на автошоу в Детройте в январе. Технические характеристики новинки пока неизвестны.