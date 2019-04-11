Менее недели осталось до официальной премьеры нового электрического седана от Infiniti.
Электрический седан Infiniti рассекречен до премьеры
11.04.2019 02:16
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Первые тизеры новинки компания публиковала в прошлом месяце, тогда же стало известно, что показ концепта с названием Qs Inspiration будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу 16 апреля.
Однако еще до открытия мотор-шоу в распоряжении китайских зарубежных изданий оказались официальные изображения новинки.
Таким образом, электрический седан Infiniti раскрыли до премьеры и теперь его дизайн не является секретом.
Судя по изображениям, седан будет иметь стилистику другого концепта — QX Inspiration. Последний показали на автошоу в Детройте в январе. Технические характеристики новинки пока неизвестны.
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