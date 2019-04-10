Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Немецкие журналисты издания Autobild создали свою методику определения расхода топлива автомобилями и опубликовало рейтинг, в котором оказались только автомобили сегмента кроссоверов и внедорожников с самым большим расходом топлива.

Autobild уже не первый год тестируют разные автомобили, которые были выпущены за последние десять лет. Нередко специалисты составляют рейтинги и самых безопасных среди них, но в этот раз был подготовлен список самых прожорливых кроссоверов.

В ходе тестов, по определению расхода топлива, внедорожники проезжали 61 км по шоссе, еще 40 км по городу, а затем снова выезжают на шоссе.

При тестировании автомобили движутся в соответствии с дорожными знаками, а также есть участок протяженностью 20 км, когда эксперты жмут газ в пол. Измерение топлива происходит до десятой доли литра.

Итак, меньше всего из отобранной десятки потребляет топливо Porsche Cayenne Turbo S 2010 с 4,8-литровым двигателем. Его результат составил 14,2 литра на сто километров пути. Чуть больше потребляет Mercedes ML 63 AMG 4Matic с 5,5-литровым двигателем – 14,5 литра.

Баварец BMW X5 M 2015 с 4,4-литровым мотором сжигает 15 литров топлива, а Porsche Cayenne Turbo S 2015 на пол-литра больше.

BMW X5 M 2010 года, который оказался на пятой позиции в составленном ТОПе имеет расход топлива 15,5 литра, а 15,6 литра на сто километров пути требуется Jeep Grand Cherokee SRT8 с 6,4-литровым агрегатом.

Третьим в списке оказался Mercedes-Benz GLS 500 4Matic с показателем 15,8 литра, а Bentley Bentayga и Mercedes-AMG G 63 оказались на второй и первой строчке соответственно с показателями 15,9 и 17,4 литра.