отзыв об авто

Поиск

Chevrolet Niva в премиальном тюнинге представлен в Сети

Новости
10.04.2019 15:15
42 0

Журналисты автомобильного портала «Колеса.ру» решили подготовить рендерные изображения, представив внедорожник Chevrolet Niva в премиальном тюнинге.

Авторы компьютерной визуализации решили примерить для автомобиля новый образ и стоит отметить, что получилось довольно неплохо.

Для внедорожника решили использовать стилистику Chevrolet Camaro. Так, для модели предлагают новый передний бампер, визуально объединенный с решеткой радиатора, а также узкие фары со светодиодными ДХО.

К тому же Chevrolet Niva уменьшили дорожный просвет, предложили новые колеса, зеркала и добавили больше черного цвета.

В любом случае все эти «доработки» существуют только на рендерах и вряд ли такой проект будет реализован компанией.

Напомним, что Chevrolet Niva сейчас на российском рынке представлен только с одним 80-сильным двигателем и предлагается по цене от 680 000 рублей.

Chevrolet Niva обзавелась мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿