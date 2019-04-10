Chevrolet Niva в премиальном тюнинге представлен в Сети

Авторы компьютерной визуализации решили примерить для автомобиля новый образ и стоит отметить, что получилось довольно неплохо.

Для внедорожника решили использовать стилистику Chevrolet Camaro. Так, для модели предлагают новый передний бампер, визуально объединенный с решеткой радиатора, а также узкие фары со светодиодными ДХО.

К тому же Chevrolet Niva уменьшили дорожный просвет, предложили новые колеса, зеркала и добавили больше черного цвета.

В любом случае все эти «доработки» существуют только на рендерах и вряд ли такой проект будет реализован компанией.

Напомним, что Chevrolet Niva сейчас на российском рынке представлен только с одним 80-сильным двигателем и предлагается по цене от 680 000 рублей.