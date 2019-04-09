Российский офис китайской марки официально заявил о возобновлении продаж флагманского кроссовера Changan CS75 и объявил стоимость модели.
Кроссовер Changan CS75 снова стал доступен для покупки в России
09.04.2019 23:06
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Флагман уже появился в дилерских центрах марки предлагается по цене от 1 329 000 рублей в двух комплектациях с полным и передним приводом.
Самая дорогая версия получила ценник почти 1,5 млн рублей. В дизайне автомобиля изменений не произошло, а вот двигатель был дефорсирован.
Ранее кросс предлагали с 1,8-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., но теперь мощность снижена до 150 л.с., за счет чего машина получила более доступный ценник.
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