Кроссовер Changan CS75 снова стал доступен для покупки в России

Флагман уже появился в дилерских центрах марки предлагается по цене от 1 329 000 рублей в двух комплектациях с полным и передним приводом.

Самая дорогая версия получила ценник почти 1,5 млн рублей. В дизайне автомобиля изменений не произошло, а вот двигатель был дефорсирован.

Ранее кросс предлагали с 1,8-литровым турбомотором мощностью 163 л.с., но теперь мощность снижена до 150 л.с., за счет чего машина получила более доступный ценник.