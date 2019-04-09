Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России

Представитель Suzuki рассказал про российскую версию внедорожника Jimny, который появится в продаже в третьем квартале и его возможно будут продавать одновременно с прошлым поколение модели.

Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси корреспонденту Autonews.ru раскрыл планы по продажам Jimny в России.

Эта модель станет доступна ближе к осени, а пока на складах остались нераспроданные Suzuki Jimny третьего поколения и возможно в дилерских центрах компании будут сразу предлагать текущее и прошлое поколение.

О ценах на маленький рамный внедорожник пока не сообщается, но было отмечено, что в РФ машина будет поставляться с 1,5-литровым 102-сильным мотором, который пришел на смену 1,3-литровому ДВС.

Коробка передач будет доступна механическая пятиступенчатая или четырехступенчатый «автомат».