Новое поколение Hyundai Sonata еще не было представлено в России, но ранее «Автотор» сообщал о предварительных сроках запуска модели в производство.

По предварительной информации, седан новой генерации станет доступен для заказа на российском рынке в августе этого года, а его сборка в стране стартует до конца года.

Однако уже сейчас новую Hyundai Sonata сфотографировали во время тестов в России, а снимки тестового прототипа седана оказались в распоряжении «Авторевю».

Новинка была замечена в Улан-Уде, хотя номера на нем были питерские.

Есть предположение, что седан будет предлагаться в России с прежними силовыми установками, тогда как на корейском рынке он доступен с новыми силовыми установками и в гибридной модификации.