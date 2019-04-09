Новое поколение Hyundai Sonata еще не было представлено в России, но ранее «Автотор» сообщал о предварительных сроках запуска модели в производство.
Новую Hyundai Sonata сфотографировали во время тестов в России
09.04.2019 10:02
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По предварительной информации, седан новой генерации станет доступен для заказа на российском рынке в августе этого года, а его сборка в стране стартует до конца года.
Однако уже сейчас новую Hyundai Sonata сфотографировали во время тестов в России, а снимки тестового прототипа седана оказались в распоряжении «Авторевю».
Новинка была замечена в Улан-Уде, хотя номера на нем были питерские.
Есть предположение, что седан будет предлагаться в России с прежними силовыми установками, тогда как на корейском рынке он доступен с новыми силовыми установками и в гибридной модификации.
Завод «Автотор» начнет выпуск нового Hyundai Sonata в конце 2019 года
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