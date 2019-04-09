Hyundai активно проводит тизерную кампанию, привлекая внимание к своему новому компактном кроссоверу.
Компания Hyundai раскрыла внешность нового бюджетного кроссовера
На этот раз производитель распространил эскизы новинки, которая носит название Venue и будет представлена через неделю на автосалоне в Нью-Йорке.
С выходом на рынок автомобиль окажется самым компактным и доступным кроссовером марки. Как уже сообщалось ранее, его дизайн будет иметь некоторые решения от нового Santa Fe, а в списке оснащенности компания обещает немало современных систем и опций.
К тому же кроссовер должен получить просторный салон, но при этом полноприводной системы в нем не предложат, а одним из двигателей окажется литровый турбированный агрегат, пару которому составит роботизированная КП.
Hyundai Venue станет глобальной моделью, но на российском рынке его ожидать не стоит.
Новый кроссовер Hyundai Venue сфотографировали без камуфляжа