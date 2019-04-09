Компания Hyundai раскрыла внешность нового бюджетного кроссовера

На этот раз производитель распространил эскизы новинки, которая носит название Venue и будет представлена через неделю на автосалоне в Нью-Йорке.

С выходом на рынок автомобиль окажется самым компактным и доступным кроссовером марки. Как уже сообщалось ранее, его дизайн будет иметь некоторые решения от нового Santa Fe, а в списке оснащенности компания обещает немало современных систем и опций.

К тому же кроссовер должен получить просторный салон, но при этом полноприводной системы в нем не предложат, а одним из двигателей окажется литровый турбированный агрегат, пару которому составит роботизированная КП.

Hyundai Venue станет глобальной моделью, но на российском рынке его ожидать не стоит.