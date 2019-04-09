Mitsubishi готовится к презентации преемника Outlander в Шанхае

Компания Mitsubishi официально рассказала о премьерах, который будут проходить в рамках Шанхайского автосалона в этом месяце.

Оказалось, что Mitsubishi готовит к презентации в Шанхае преемника Outlander. Это будет концепт с названием Engelberg Tourer, а его серийная версия и станет преемником популярного Outlander.

Платформа от этого прототипа будет также использоваться и в новом Nissan X-Trail. Модель получила новый фирменный дизайн марки с двухуровневой головной оптикой и массивной радиаторной решеткой.

В салоне автомобиля будет виртуальная панель приборов с несколькими сенсорными экранами, а также информационно-развлекательная система с семидюймовым экранном.

В прототипе установлена гибридная установка, в составе которой два электродвигателя, а в качестве ДВС предлагается 2,4-литровый атмосферный агрегат. Суммарный запас хода кроссовера должен составит около 800 км.