В «АвтоВАЗе» рассказали о результатах недавнего опроса, который показал, что автомобили Лада стали выбирать не только из-за цены или доступного сервиса.
АвтоВАЗ: автомобили Lada начали выбирать из-за нового дизайна
08.04.2019 18:06
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Похоже, что Х-дизайн оказался успешным, так как новые покупатели Лад стали чаще говорить о том, что им нравится, как выглядит автомобиль.
Таким образом, клиенты начали выбирать Lada, в том числе и из-за нового дизайна.
Также стало известно, что девушки приобретают каждую пятую Весту и каждый пятый Lada Xray.
Обновленная LADA Granta Cross появится в продаже летом 2019 года
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