АвтоВАЗ: автомобили Lada начали выбирать из-за нового дизайна

В «АвтоВАЗе» рассказали о результатах недавнего опроса, который показал, что автомобили Лада стали выбирать не только из-за цены или доступного сервиса.

Похоже, что Х-дизайн оказался успешным, так как новые покупатели Лад стали чаще говорить о том, что им нравится, как выглядит автомобиль.

Таким образом, клиенты начали выбирать Lada, в том числе и из-за нового дизайна.

Также стало известно, что девушки приобретают каждую пятую Весту и каждый пятый Lada Xray.