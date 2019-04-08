Лобовое стекло: какая марка устойчивее к ударам

Автомобиль подвергается воздействию внешних факторов постоянно. Погодные условия с перепадами температуры, осадками, смена времен года дают о себе знать. Результаты этих воздействий выявляются, когда вы пригоняете авто в сервис.

Но есть как невидимые сразу повреждения, которые ждут своего устранения, пока их не обнаружат эндоскопом, так есть и повреждения, которые запрещены правилами безопасности. К ним относится нарушение целостности ветрового (лобового) стекла. Поэтому производителям автомобильного стекла, лобового в данном случае, важно скрупулезно соблюдать весь технологический процесс, чтобы на выходе получить качественный продукт. А следовательно – сделать его устойчивее к механическим повреждениям.

Какие бывают повреждения на лобовом стекле

Очень важным показателем качества лобового стекла является способность держать удар. В первую очередь производители заботятся о водителе, чтобы он в экстренной ситуации не пострадал. В дороге (да и в статике) трудно предугадать ситуацию, и какие в итоге на стекле появятся повреждения, но они бывают следующие:

щербины, бороздки, различной глубины трещины (узкое нитевидное углубление на лобовом стекле, «поведение» дефекта зависит от способности материала «держать удар». Трещина может остаться в одном состоянии, либо от нее могут появиться новые);

притертость (бывают разной степени прозрачности. Хотя их легко устранить с лобового стекла, но полупрозрачное пятно, похожее на облако, отвлекает и мешает отчетливо следить за происходящим на дороге в целом);

царапина (этот вид повреждений не так опасен, как первый, поскольку ему несвойственно увеличиваться в размерах. Обычно царапины малозаметны и не мешают обзору);

сколы (данный вид повреждений похож на след от пули, в результате нарушается верхний слой поверхности стекла. По внешнему виду сколы подразделяются условно на «бычий глаз», звездочку, полукруг, лепестки);

объединение нескольких повреждений в одном (например, если появился скол, а от него «пошла» трещина).

Триплекс и его реакция на удары

Автомобильные стекла изготавливают по двум технологиям – сталинит и триплекс. И поскольку речь идёт о лобовом стекле, для производства которого как раз разумнее всего использовать триплекс, то его и рассмотрим.

Лобовые стекла, изготавливаемые по технологии триплекс (два слоя органического стекла, один слой пленки и клей), появились в двадцатые годы ХХ века. Хотя, как говорит Википедия, на Форд А и ГАЗ-А лобовое стекло уже тогда было трехслойным. Стекло такой конструкции считается наиболее безопасным, потому что при ударе не разлетается на осколки, а дает трещину, а если образуются более мелкие части, то они задерживаются на пленке.

Он считается безопасным вариантом для установки в качестве лобового стекла. Несмотря на довольно высокую стоимость, имеет ряд весомых преимуществ. А именно прочность, звукопоглощение, не требует сложного ремонта. Триплекс хорошо поддается восстановлению после повреждений с возвратом до 85% прозрачности.

Популярные производители лобового стекла

Прежде, чем выбирать, какое лобовое стекло выбрать, необходимо изучить предложения заводов, которые производят это стекло. Их можно перечислять долго, но в данном списке собраны самые заметные представители этой сферы. Вот они:

AGC, Asahi Glass Company. Крупный производитель автомобильного стекла из Японии, входит в группу Mitsubishi. Относится к производителям стекла премиум-класса;

Pilkington. Британский производитель автомобильного стекла, который считается лучшим в своей сфере. Одна треть новых автомобилей сходят с конвейера со стеклами этой марки;

Benson. Китайский производитель автостекла, использует для производства оборудование, закупленное в Италии. Автомобильное стекло этой марки в штатном режиме устанавливают на автомобили Audi и Toyota;

Olimpia. Производитель автомобильного стекла из Турции. Имеет сертификаты США и ЕС, которые подтверждают качество продукции. Относится к производителям среднего класса;

Lemson. Российский производитель. Эта марка выпускается на заводе «Стекло-Люкс», который находится в г. Бор Нижегородской области. Продукция завода поставляется на автомобилестроительные заводы России. Марка относится к среднему классу;

SL. Эта марка также производится на борском заводе «Стекло-Люкс» и подходит для установки на автомобили как отечественного, так и иностранного производства. Отдельным достоинством стекла является наличие датчика дождя;

Saint-Gobain Sekurit. Производитель автомобильного стекла из Франции, в списке является старейшим, т.к. основан еще в 17 веке. Несмотря на огромный опыт, по качеству эти стекла не на высоте – они мягкие и имеют искажения.

Результаты тестирования

Был проведен ряд испытаний, в котором принимали участие вышеперечисленные марки автостекол. Проверялись следующие параметры:

геометрия каждой детали (совпадение по размерам с проемами автомобиля);

выпуклость и толщина (второй параметр влияет на прочность, т.е. чем толще стекло, тем оно прочнее и безопаснее, но зато оно прогревается помедленнее);

обработка кромок (идеальными считаются скругленные кромки и отсутствие клея и смещений на стыках);

оптические искажения (если поставить лобовое стекло под тем же углом, как оно установлено в автомобиле и направить на него свет, на поверхности стекла не должно быть темных полос. Наличие таковых – верный сигнал к отказу от покупки);

устойчивость к истиранию (была проверена реакция поверхности стекла на мелкодисперсный песок, направленный из пистолета. Оценивалась степень помутнения поверхности и диаметр появившегося облачка);

способность выдерживать удар (хорошим результатом, говорящем о безопасности стекла, считается появление на поверхности вмятины «бычий глаз», а не сквозного отверстия. Также плюсом будет отсутствие «разбегающихся» от удара трещин).

Все вышеперечисленные образцы показали себя хорошо, т.е. не было ситуаций, когда стекло проявляло себя, как дешевая подделка. По большей части свою цену они оправдывают. Тройка лидеров по итогу такая:

Lemson;

Benson;

Pilkington.

Pilkington не удивляет попаданием в лидеры по итогам испытаний, т.к. это самый именитый бренд, зарекомендовавший себя за счет высокого качества выпускаемой продукции, но главным его минусом является стоимость. Например, розничная цена стекла от британского завода составит не менее 4500 руб., тогда как борская продукция обойдется в среднем в 3000 руб (на отечественные марки автомобилей, а лобовое стекло на иномарки будет дороже на 100-150 руб).

Поэтому в поисках золотой середины, стоит обратить внимание на российские марки Lemson и SL от «СтеклоЛюкс». Это достойная альтернатива дорогостоящим аналогам. Стекло устойчиво к истиранию, ударам (при испытаниях реагирует на удар, образуя не сквозное отверстие, а вмятину).

Логично будет закупить партию ветрового стекла Lemson, отвечающего важным требованиям, если вы владелец мастерской, автосервиса, магазина, специализирующегося на продаже расходных материалов для автомобилей. Завод «Стекло-Люкс» работает на современном оборудовании, в соответствии с евростандартами, поэтому качество выпускаемой продукции себя оправдывает и стоит потраченных денег.