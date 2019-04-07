Ferrari показала на видео новый суперкар Ferrari F8 Tributo

Ferrari на своем канале в видеоролике показала все особенности гиперкара F8 Tributo. Полноценный дебют этой машины состоялся на Женевском автосалоне.

Напомним, купе Ferrari F8 Tributo имеет такие габариты: 4611/ 1979/1206 мм, масса — 1330 кг. В движение такой спорткар будет приводится 3,9-литровым двигателем с 8 цилиндрами.

Этот мотор оснащен двумя турбинами и имеет мощность 720 лошадиных сил, тогда как показатель крутящего момента составляет 770 Нм.

Разгонится суперкар до первой сотни за 2,9 секунды, а максимальная скорость составит 340 км/ч. Дизайн берлинетты в компании называют переходящим, так как в нем объедены стили прошлых моделей и новых.

В целом Ferrari F8 Tributo оснащен самым мощным в истории марки мотором V8. Также спорткар получил ряд технологий позволяющих контролировать машину в заносе.

