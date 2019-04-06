Новый мощный Volkswagen Golf получит 400-сильный двигатель

Volkswagen все-таки выпустит 400-сильный «Гольф». На рынке полноприводная версия спортивного автомобиля будет конкурировать с Mercedes-AMG A45.

Проектированием 400-сильного хэтчбека Golf R занимается отделение Volkswagen R. Известно, что машину наделят технологиями концепта Golf R400 2014 года и гоночного автомобиля Golf TCR, последний разрабатывали специалисты Volkswagen Motorsport.

400-сильный Golf R будет предлагаться с индексом Plus, а эта версия получит новый аэродинамический обвес и 2,0-литровый четрехцилиндровый ДВС EA888. Его отдачу увеличат до 400 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Стоит отметить, что на Женевском автосалоне глава Volkswagen R Йост Капито говорил, что подразделение не собирается выпускать 400-сильный хэтчбек, так как у покупателей к такой машине нет интереса, ведь она требует высоких затрат на содержание.