Renault готовит к выходу новый бюджетный кросс-вэн Renault Triber

Ранее о новинке были упоминания, но тогда модель была известна только под заводским индексом RBC.

Недавно Renault официально сообщила, что готовит к выходу новый бюджетный кросс-вэн, получивший название Renault Triber.

Это будет модель из бюджетного сегмента, предназначенная для индийского рынка. Там, продажи новинки запланированы на середину лета.

Также производитель распространил первые тизеры новинки, которую ранее замечали и фотошпионы. Уже известно, что автомобиль получит дизайн передней части в стилистике Renault Kwid.

Его габариты составят: 3 995/1 670/1 560 мм. Расстояние между осями будет 2 450 мм. Предполагается, что в движение Renault Triber будет приводится 1,2-литровым двигателем мощностью 78 лошадиных сил.

Среди трансмиссий предложат пятискоростную механику или вариатор. Предварительная стоимость новинки составит 550 тысяч рупий или около 520 тысяч рублей.