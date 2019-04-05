Объявление о продаже появилось на онлайн-аукционе eBay, где предлагают приобрести в очень плачевном состоянии автомобиль Porsche 356 Coupe, выпущенный еще в 1952 году.

Серьезно проржавевший Porsche 1952 года продают за 5,4 млн рублей (82 500 долларов), а эта цена даже выше, чем приобрести новый Porsche Cayenne, который имеет стартовый ценник 65 700 долларов.

Продавец приобрел выставленный на продажу автомобиль еще в начале 70-х годов, причем изначально машина имела другой цвет – серо-голубой.

Однако спустя много лет кузов машины полностью покрылся ржавчиной и на нем даже не видно никаких логотипов и шильдиков.

Стоит отметить, что полностью отреставрированные экземпляры Porsche 356 предлагаются по цене от 200 тысяч долларов.