Представлен первый тизер «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35

Mercedes-AMG 5 апреля в социальной сети распространила тизерное изображение, вместе с которым было сообщение о скором дебюте «заряженного» Mercedes-AMG CLA 35.

Презентация новинки с 306-сильным двигателем состоится в этом месяце на автосалоне в Нью-Йорке.

Mercedes-AMG CLA 35 будет приводится в движение двухлитровым турбированным мотором, который выдаст 306 лошадиных сил мощности при 400 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем, который также предлагается в версии A-Class AMG, будет работать семискоростная роботизированная КП и система привода на все колеса.