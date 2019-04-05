Новая Audi TT может стать электромобилем

Одним из них является сделать автомобиль электрокаров в новом поколении, однако пока инженеры столкнулись с некоторыми проблемами.

В частности, представитель марки в интервью с британскими журналистами рассказал, что для новой Audi TT ищут оптимальную компоновку, так как установка аккумуляторов в этом автомобиле под днищем невозможна.

Подобная проблема есть и в модели Audi R8, которую также намерены превратить в электрокар.

В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.