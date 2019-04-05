Руководство немецкой марки рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития модели Audi TT.
Новая Audi TT может стать электромобилем
05.04.2019 15:14
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Одним из них является сделать автомобиль электрокаров в новом поколении, однако пока инженеры столкнулись с некоторыми проблемами.
В частности, представитель марки в интервью с британскими журналистами рассказал, что для новой Audi TT ищут оптимальную компоновку, так как установка аккумуляторов в этом автомобиле под днищем невозможна.
Подобная проблема есть и в модели Audi R8, которую также намерены превратить в электрокар.
В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.
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