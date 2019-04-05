Многим автовладельцам в настоящее время приходится решать проблему хранения покрышек при смене летней резины на зимнюю и наоборот. Оно должно осуществляться в особых условиях на протяжении всего сезона.

Преимущества услуги сезонного хранения шин

Автовладелец может попытаться создать подходящие условия для хранения покрышек в гараже. При отсутствии такой возможности выход состоит в том, чтобы отдать их в шинный отель, который оказывает услуги по сезонному хранению резины. Если автовладелец хочет продлить срок эксплуатации покрышек, их хранение лучше поручить профессионалам. Это позволяет воспользоваться следующими преимуществами:

Отсутствие необходимости заниматься поисками места для хранения покрышек.

Отсутствие необходимости в перевозке колеса до шиномонтажного сервиса, поскольку замена покрышек и их хранение производятся в одном месте.

Хранение резины на сезон осуществляется с выполнением всех требуемых условий.

Автовладельцу остается только заранее поставить сотрудников шинного отеля в известность о том, к какому сроку он хочет забрать свои покрышки.

Требования к сезонному хранению шин

Существует ряд требований, которые должны неуклонно соблюдаться при хранении автомобильных покрышек. В число этих требований входят следующие:

Недопустимо хранение покрышек на расстоянии меньше одного метра от отопительных приборов.

Хранение автомобильной резины должно осуществляться в сухом закрытом помещении, защищенном от воздействия солнечного излучения, озона, коррозирующих веществ.

При хранении автомобильной резины допустимо колебание температуры воздуха от минус тридцати градусов по Цельсию до плюс тридцати пяти градусов по Цельсию, но оптимальная температура хранения составляет плюс пять градусов по Цельсию.

Помещение, в котором хранятся покрышки, нежелательно проветривать во время грозы и на протяжении нескольких часов после нее. Это связано с резким повышением концентрации озона в воздухе.

Хранение шин без дисков должно осуществляться в вертикальном положении. Во избежание деформации их нужно поворачивать раз в три-четыре недели.

При выборе фирмы, оказывающей услуги по сезонному хранению резины, необходимо выяснить, в каком месте она будет находиться. Некоторые компании хранят покрышки на открытом воздухе, что недопустимо. Резина должна храниться исключительно в специально приспособленных для данных целей помещениях.