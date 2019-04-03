Volkswagen Passat с пробегом стал самым продаваемым на рынке России

За первые два месяца на вторичном авторынке было продано 45 045 машин D-сегмента. По данным аналитиков, это на 24% меньше чем годом ранее.

Как сообщает «Автостат Инфо», лидером продаж среди подержанных авто в D-сегменте снова стал Volkswagen Passat. В период январь-февраль было переоформлено 6454 ед. «Пассатов» (-6%).

Второе место в рейтинге занимает Mazda6 с результатом 3602 ед. Спрос на эту модель за год вырос на 2,7%, а это единственная модель из ТОП-10, которая продемонстрировала положительную динамику.

Третье и четвертое место у Ford Mondeo и Mercedes-Benz C-Класс, которых за два месяца переоформили 3241 ед. (-2%) и 2956 ед. (-0,6%) соответственно. Замыкает первую «пятерку» BMW 3-Серии – 2883 ед. (-2%).

В ТОП-10 еще вошли:

Toyota Avensis – 2068 ед. (-8,1%)

Honda Accord – 1954 ед. (-24,2%)

Opel Vectra – 1490 ед. (11,4%)

Nissan Primera – 1441 ед. (-30%)

Audi 80 – 1291 ед. (-10%)

В целом на вторичном рынке доля продаж D-сегмента в отчетный период составила 7,2%.