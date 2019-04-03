Audi в России предлагает три модели в особом исполнении

В России стартовали продажи спецверсии Audi A3, A4 и A5 Sportback, которые стали доступны с пакетом Premium, который основан на версии Advance.

Спецверсии отличаются от традиционных моделей расширенным списком оборудования, колесными дисками и дополнительными хромированными элементами.

Так, Audi A3 Premium оснащена комплектом дополнительного освещения, датчиком дождя, климат-контролем и парковочным ассистентом. В версии A3 Premium Plus уже будет оборудование, входящее в состав пакета Design style.

Audi A4 Premium оснащена дополнительными USB разъёмами, 17-дюймовыми колесными дисками, комбинированной обивкой сидений и салонным зеркалом заднего вида с автозатемнением.

В A4 Premium S входит пакет Sport Selection, который состоит из комплекта внешней отделки.

Audi A5 Sportback Premium, как и Audi A4 Premium оснащен дополнительным оборудованием, а в версии A5 Sportback Premium S помимо расширенного пакета внешней отделки в комплектацию еще входят вставки из серого дуба и панорамная крыша.