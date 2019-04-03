«Заряженная» версия Lada Granta Sport выехала на тесты

В 2019 году «АвтоВАЗ» выпустит две новые версии Lada Granta, одна из которых будет «заряженная».

«Российская газета» опубликовала первые снимки «заряженного» бюджетного седана, который заметили на дороге недалеко от заводоуправления «АвтоВАЗа».

Тестируемая «Гранта» от обычной версии отличается заниженной подвеской, видоизменёнными бамперами, боковыми «юбками» и расширенными колесными арками.

Также на крышке багажника отчетливо виден небольшой спойлер. По слухам, под капотом «заряженной» Granta будет устанавливаться 1,6-литровый 120-сильный мотор.



Новая Lada Granta Sport поступит в производство в августе 2019 года, а перед этим в продаже появится новая модификация Drive Active.

В ней автомобиль получит особое оформление салона и спортивную подвеску. Мотор для этой версии оставят прежний мощностью 98 л.с.

По данным «Российской газеты», Granta Sport и Granta Drive Active будут выпущены ограниченным тиражом 1400 и 1600 экземпляров соответственно.