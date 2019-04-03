Ремонт систем дизельных двигателей

На сегодняшний день популярность дизельных двигателей по-прежнему огромна, а многие водители не представляют себе езды на машине с другим приводным устройством. Гибкость, высокий крутящий момент и низкий расход топлива – это основные преимущества дизельных агрегатов. Единственным недостатком является немалая цена ремонта, которая к счастью избавляет от полной замены мотора.

Стоит ли ремонтировать?

Современные дизельные агрегаты характеризуются отличными параметрами и высокой производительностью. Несмотря на высокую стоимость, ремонт является единственным экономически обоснованным способом вернуть двигателю былую славу. На самом деле данная перспектива не имеет альтернативы. Новый мотор слишком дорогой и его стоимость может превысить стоимость самого транспортного средства. В свою очередь, покупка подержанного агрегата несет за собой риск, что он будет в таком же или худшем состоянии, чем нынешний.

Если все указывает на то, что ремонт неизбежен, необходимо принять решение кому поручить столь серьезный ремонт. Как правило, цена ремонта дизельных систем зависит от конкретной поломки, которую следует правильно диагностировать.

Признаки неисправности

Правильно работающая система дизельного двигателя обеспечивает постоянный комфорт езды, а также сводит к минимуму расход топлива. Признаки неисправности мотора легко прослеживаются, в первую очередь потому, что заметно меняется стиль, в котором водитель движется по дороге. С самого начала можно заметить, что езда становиться менее приятна, чем раньше. Еще одним симптомом является черный дым из выхлопной трубы. Двигатель начинает работать с перебоями, а утренний запуск занимает больше времени, чем раньше. К наиболее типичным поломкам необходимо отнести:

Неисправность форсунок.

Проблемы с турбокомпрессором.

Перебои в работе системы очистки выхлопных газов.

Поломки могут быть разнообразны, поэтому даже незначительное пренебрежение ими может привести к дорогостоящей аварии. Исходя из этого, стоит отметить, что воспользоваться услугами организации, специализирующейся на ремонте дизельных двигателей будет единственным и самым надежным способом избавления от возникших проблем.

Главным преимуществом ремонтных компаний является опыт, комплексность и порядок выполняемых задач, использование деталей проверенного качества, ну и, конечно – гарантия, которую обычно дают на приемлемый для клиента срок.