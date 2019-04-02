Дизельный Volkswagen Tiguan вернули в продажу в России

Продажи такой версии автомобиля ранее были прекращены, однако теперь Volkswagen Tiguan с дизелем вернули в продажу в Россию, чему поспособствовал высокий спрос на обычный кроссовер и большой интерес к дизельному варианту.

Volkswagen Tiguan с дизельным 150-сильным двигателем будет доступен в комплектациях OffRoad, Connect, Highline и Sportline.

Во всех исполнениях в качестве трансмиссии предложат 7-ступенчатой автоматической КП, которая будет работать с полноприводной системой 4Motion.

Заявленный расход двигателя составляет 6.1 литра на сто километров пути в смешанном цикле. Минимальная стоимость дизельного Volkswagen Tiguan составит 2 099 000 рублей.