Главный дизайнер британской компании в интервью с журналистами Autocar рассказал, что руководство марки рассматривает возможность выпуска электрокара Jaguar F-Type.
Новое поколение Jaguar F-Type может стать электромобилем
02.04.2019 17:50
24 0
Спорткар скоро переживет смену поколений и не исключено, что вместе с этим модель превратится в электромобиль.
К тому же если это случится, спорткар окажется первым электрокаром бренда.
По словам дизайнера, в долгосрочной перспективе такой вариант развития может оказаться наиболее оптимальным.
По предварительным данным, новый Jaguar F-Type выйдет через три года.
Комментарииcomments powered by HyperComments