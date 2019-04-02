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Новое поколение Jaguar F-Type может стать электромобилем

Новости
02.04.2019 17:50
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Главный дизайнер британской компании в интервью с журналистами Autocar рассказал, что руководство марки рассматривает возможность выпуска электрокара Jaguar F-Type.

Спорткар скоро переживет смену поколений и не исключено, что вместе с этим модель превратится в электромобиль.

К тому же если это случится, спорткар окажется первым электрокаром бренда.

По словам дизайнера, в долгосрочной перспективе такой вариант развития может оказаться наиболее оптимальным.

По предварительным данным, новый Jaguar F-Type выйдет через три года.

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