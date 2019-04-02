Audi анонсировала премьеру беспилотного электрокара AI: me

Немецкая марка Audi подготовила к премьерному показу свой беспилотный электрокар, который будет официально представлен в середине апреля на автосалоне в Шанхае.

Audi анонсировала премьеру беспилотного электрокара с названием AI: me, опубликовав первые изображения.

Новинка будет представлена в качестве концепта, целью которого становится демонстрация дизайна и технологий будущих электрокаров марки.

Технические характеристики хэтчбека не раскрывают. Предполагается, что в нем будет система автономного управления четвёртого уровня.

Таким образом, машина сможет передвигаться самостоятельно, но при желании водитель сможет взять управление на себя.

По предварительным данным, в салоне будет установлен убирающийся руль. Также в компании рассказали, что осенью будет представлен еще один концепт электрокара, но подробности о нем не раскрывают.