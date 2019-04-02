Немецкая марка Audi подготовила к премьерному показу свой беспилотный электрокар, который будет официально представлен в середине апреля на автосалоне в Шанхае.
Audi анонсировала премьеру беспилотного электрокара AI: me
02.04.2019 13:03
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Audi анонсировала премьеру беспилотного электрокара с названием AI: me, опубликовав первые изображения.
Новинка будет представлена в качестве концепта, целью которого становится демонстрация дизайна и технологий будущих электрокаров марки.
Технические характеристики хэтчбека не раскрывают. Предполагается, что в нем будет система автономного управления четвёртого уровня.
Таким образом, машина сможет передвигаться самостоятельно, но при желании водитель сможет взять управление на себя.
По предварительным данным, в салоне будет установлен убирающийся руль. Также в компании рассказали, что осенью будет представлен еще один концепт электрокара, но подробности о нем не раскрывают.
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