Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее

Китайская компания Chery рассекретила обновленную версию своего кроссовера Chery Tiggo 8, предоставив официальные изображения и подробности.

Теперь флагманский трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее благодаря новому двигателю. Ранее для модели предлагался полуторалитровый 149-сильный двигатель, а теперь под капотом стали устанавливать современный 1,6-литровый агрегат.

Его мощность составляет 197 лошадиных сил при 290 Нм крутящего момента. В паре с двигателем будет работать семискоростной робот с двумя сцеплениями, который передает крутящий момент только на переднюю ось.

Среди других изменений в кроссовере стоит отметить появление системы автоматического торможения и адаптивного круиз-контроля.

Кроме этого, обновленный флагман получил слегка измененную внешность, где появились новые бамперы, обновленная решетка радиатора и оптика.

Теперь базовая комплектация Chery Tiggo 8 будет предлагаться по цене от 88 800 юаней или около 870 тысяч рублей.