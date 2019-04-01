УАЗ сделает «Русский Прадо» с новой платформой

Новая российская машина будет класса Toyota Land Cruiser Prado и ее цена уже будет около 1,5 млн рублей.

В планах компании УАЗ создать внедорожник, который будет успешно конкурировать с китайскими полноприводными машинами.

В основе российского «Прадо» будет новая тележка и мотор, созданный совместно с немецкой компанией FEV.

По словам руководителя компании Sollers Вадима Швецова, на новой платформе УАЗ выпустит не только внедорожник, но также пикап, фургон и монокэб.

Причем для этих машин будут предлагать, как атмосферные ДВС, так и турбомоторы, причем версии будут как бензиновые, так и битопливные.

Ожидается, что новые моторы будут локализованы в 2021-2022 году. Отмечается, что новые машины ничего общего с классическим УАЗами и «Патриотами» иметь не будут.

К тому же «Русский Прадо» будет доступен одновременно с внедорожником «Патриот», а в дальнейшем последний снимут с производства. УАЗ «Хантер», останется как машина для преданных поклонников марки.