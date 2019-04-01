На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty

«Автотор» на заводе провел ежегодную дилерскую конференцию, на которую приехало более 160 представителей дилерских центров из России и стран СНГ.

В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty. В продажу они поступят в 2019 году, но когда именно пока не сообщается.

Посетителям показали новые грузовики, которые от прошлых отличаются внешностью и салоном. Так, в Hyundai Mighty изменили оптику, радиаторную решетку и установили новые «противотуманки».

В салоне грузовиков установлен новый руль, появились более удобные подстаканники и дополнительные отсеки для мелочей.

Все машины будет предлагаться с различными видами надстроек, причем их будут устанавливать непосредственно на заводе «Автотор».