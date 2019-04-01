Volvo сделает электромобиль из кроссовера Volvo XC40

Новая платформа от Volvo стала не только основой для компактных кроссоверов, ведь ее в дальнейшем начнут использовать для создания электрических автомобилей.

Так, шведский автопроизводитель на базе компактного кроссовера XC40 намерен создать электрический «паркетник».

Как удалось узнать у своих источников изданию Automotive News, электрокроссовер представят до конца 2019 года, а в продажу он поступит в 2020 году.

Будущая новинка станет первой электрической моделью компании и второй моделью Volvo Car Group, так как в Женеве уже был продемонстрирован серийный Polestar 2.

Напомним, что Volvo XC40 был представлен в 2017 году и это абсолютно новая модель автопроизводителя, которая уже успела получить звание лучшего автомобиля в Европе.