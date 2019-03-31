В Амстердаме 2 апреля компания Ford покажет новые модели для Европы, а среди них будет новое поколение кроссовера Kuga и еще один представитель SUV, который пока известен как Puma.
Новый кроссовер Ford Puma готов к премьерному показу
31.03.2019 20:54
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Сейчас неизвестно будет ли эта модель продаваться под этим именем или кроссоверу присвоят другое.
Про Ford Puma информации пока не очень много. Известно, что его построят на платформе Fiesta, а его сборка будет организована на заводе в Румынии, где собирают Ford EcoSport. Также на презентации Ford покажет гибридные версии Focus и Fiesta.
В этих автомобилях будет установлена гибридная силовая установка на базе литрового трехцилиндрового турбомотора Ecoboost.
По слухам американский автопроизводитель может еще представить гибридные версии Transit Custom и Tourneo Custom.
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