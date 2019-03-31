Новый кроссовер Ford Puma готов к премьерному показу

В Амстердаме 2 апреля компания Ford покажет новые модели для Европы, а среди них будет новое поколение кроссовера Kuga и еще один представитель SUV, который пока известен как Puma.

Сейчас неизвестно будет ли эта модель продаваться под этим именем или кроссоверу присвоят другое.

Про Ford Puma информации пока не очень много. Известно, что его построят на платформе Fiesta, а его сборка будет организована на заводе в Румынии, где собирают Ford EcoSport. Также на презентации Ford покажет гибридные версии Focus и Fiesta.

В этих автомобилях будет установлена гибридная силовая установка на базе литрового трехцилиндрового турбомотора Ecoboost.

По слухам американский автопроизводитель может еще представить гибридные версии Transit Custom и Tourneo Custom.