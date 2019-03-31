Составлен рейтинг кроссоверов, провалившихся в России

Сегмент кроссоверов и внедорожников с каждым годом во всем мире, в том числе и России, становится популярнее,.

При этом есть модели, которые несмотря на все старания автомобильных компаний, так и не стали популярными в РФ.

Журналисты rg.ru составили рейтинг кроссоверов, которые пользуются в России минимальным спросом. Среди таких стали корейские модели SsangYong Action и Tivoli.

Стоит отметить, что раньше кроссоверы и внедорожники SsangYong в России были очень популярными, но за последний год ситуация очень сильно изменилась.

Так, дилерские центры продали 39 ед. Action и 38 ед. Tivoli XLV. Обычная версия Tivoli была реализована в количестве 65 ед.

Плохим спросом пользуется в России и Peugeot 2008 — 107 экземпляров. Китайская модель Brilliance v5 оказалась на самом деле даже популярнее французского представителя.

Дилерские центры реализовали 148 единиц Brilliance v5. Значительно лучше продавались Citroen C3 Aicross и Geely Emgrand X7. Их продажи составили 277 и 343 единиц соответственно.

Причины того, что перечисленные машины не популярные очевидны — нет нормальной адаптации для России, высокая цена и устаревшие технологии.