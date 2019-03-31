Toyota сообщила о возможной утечке личных данных 3 млн клиентов

Пока в японской компании заявили о возможной утечке персональных данных, но факт еще не подтверждён и в компании проводят расследование.

Toyota сообщила о возможной утечке личных данных 3,1 млн клиентов. Именно столько персональной информации могло оказаться у хакеров.

При этом автопроизводитель уточнил, что в этих данных нет информации о кредитных картах.

Активность хакеров была зафиксирована 21 марта, когда автодилеры марки сообщили о замеченном несанкционированном доступе к серверам.