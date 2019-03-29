Chevrolet Niva обзавелась мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном

Chevrolet Niva получила современную мультимедийную систему, которую сегодня автопроизводитель представил официально. Первые экземпляры внедорожников с долгожданной опцией уже есть в дилерских центрах.

Напомним, Chevrolet Niva является единственной моделью совместного предприятия. Разработка проекта Chevrolet Niva-II уже давно закрыта и скорее всего его не восстановят.

Поэтому в компании сосредоточились исключительно на текущей версии Chevrolet Niva, которая на российском рынке теряет потенциального покупателя, так как машина уже давно морально устарела и в ней нет современных опций.



Теперь клиенты дилерских центров смогут заказать Chevrolet Niva с мультимедийной системой, оснащенной 7-дюймовым экраном.

Дисплей размещен над центральной консолью, а блок управления системой установили вместо магнитолы. Мультимедийная система работает под управлением Windows CE 6.0.



Новая опция доступна исключительно в комплектациях GLC Multimedia и LEM, причем последняя создана на базе комплектации со шноркелем. На официальном сайте цена на GLC Multimedia и LEM указана одинаковая – 810 000 рублей.



Что касается возможностей мультимедийной системы, то она способна воспроизводить файлы с карт памяти и USB-накопителей.

Также на ее экране отображается картинка с камеры заднего вида. В платформе еще есть Bleutooth и программа E-Link, через которую по проводу к системе можно подключить Android-смартфон. Навигация для Windows CE существует только от Navitel.