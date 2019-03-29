В Германии стартовало производство родстера Mercedes-AMG GT

Первой с конвейерной линии сошла версия GT R Pro, которая будет выпущена ограниченным тиражом. От традиционного родстера она отличается лучшей аэродинамикой, иными креслами и обвесом.

Мотор самой дорогой модификации родстера такой как у Mercedes-AMG GT R Roadster, а именно 4,0-литровый V-образный восьмицилиндровый с отдачей 585 лошадиных сил.

Mercedes-AMG GT R Roadster способен от 0 до 100 км/ч разогнаться всего за 3,6 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 317 км/ч. Спорткар будет выпущен ограниченным тиражом в количестве всего в 750 ед.

Родстер Mercedes-AMG GT R получил мягкую крышу, усиленный кузов, доработанное управление, а также новые элементы аэродинамики.