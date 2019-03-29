Люксовый минивэн Aurus Arsenal показали на официальном фото

Снимок был опубликован маркой в социальной сети Instagram. Таким образом, следующим в модельной линейке станет минивэн, а позднее появится и люксовый внедорожник Komendant.

Aurus показала люксовый минивэн Arsenal на официальном фото, хотя внешность автомобиля уже не является секретом, ведь ранее он засветился на инаугурации президента.

Однако несмотря на то, что минивэн уже почти год задействован в президентском кортеже, его официальное фото компания публикует впервые.

Как и седан Aurus, минивэн создан на платформе ЕМП. В его внешности может заметить фирменную и характерную решетку радиатора, а для доступа в пассажирский отсек используются сдвижные двери.

Подробности об Arsenal пока не раскрываются.