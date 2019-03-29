Mazda полностью отказалась от «механики» в седане Mazda 6

Марка снова пересмотрела комплектации автомобиля и в результате даже в начальной комплектации для седана не будет доступна «механика».

Такая трансмиссия в России уже не предлагается, а теперь она не будет доступна и для модели в США. В нашей стране для силовых агрегатов мощностью 150 и 194 л.с. предлагается только шестискоростной «автомат».

На европейском рынке также была пересмотрена моторная гамма и комплектации, где теперь предложат двигатель объёмом 2,5 литра мощностью 189 или 253 л.с., а еще в линейке моторов остался дизельный 175-сильный агрегат.

Механической КП для них не предусмотрено. Комплектации седана в США также пересмотрели и помимо отказа от «механики» в начальной комплектации модели будет еще и пакет i-Activsense с новыми системами безопасности и помощи водителю. Напомним, что в России цены на Mazda 6 стартуют от 1 498 000 рублей.